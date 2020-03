Moreno Torricelli, a Tuttosport, parla della situazioni relativa alla Juventus. "Otto assist per Higuain, stupito? Per niente - racconta l'ex difensore -. Gonzalo è una punta centrale fondamentale perché è in grado di far salire tutta la squadra. Lì davanti è un vero punto di riferimento, sotto questo profilo è cresciuto molto. Si fa sempre trovare pronto, spesso dà cambi di gioco importanti, serve assist, partecipa attivamente alla manovra. È un grandissimo giocatore, per intelligenza tattica".