Toscano a caccia della quinta promozione: il Conte della Serie C a Catania per riconquistare la B

Getty Images

. All'attivo quattro promozioni dalla C alla B, senza contare quelle dai dilettanti ai professionisti a inizio carriera, rappresentano un'assicurazione di qualità per tutti coloro che decidono di avviare un progetto col tecnico calabrese. Lo sapeva il Cesena quando due anni fa ha deciso di puntare tutto su di lui per riconquistare una Serie B che mancava dagli anni del fallimento del vecchio AC Cesena.. Non al primo colpo, perché anno scorso erano arrivati il secondo posto in campionato e l'eliminazione - più che sorprendente - in semifinale playoff contro il Lecco. Ma al secondo anno, un po' come Conte all'Inter (e sul paragone ci torneremo), con un campionato dominato sbriciolando tutti i record della storia del Cesena.

Insomma, chi punta su Domenico Toscano. Lo dice la sua storia, lo dicono i suoi numeri e lo dice la sua tempra. Un generale di ferro, che pretende tanto dagli altri, così come da se stesso. Un generale di ferro che, non a caso, è stato spesso paragonato ad Antonio Conte per stile di gioco - anche lui ama il 3-5-2 - carattere e mentalità vincente.. Serviranno un mercato all'altezza e un salto di qualità da parte di tutto il club, che per tenere il ritmo di un vincente

L'addio burrascoso al Cesena, figlio di un mancato accordo sulla durata del rinnovo di contratto, non ha sorpreso troppo in Romagna. I rapporti erano consumati e ormai logori,, ma nonostante questo, Toscano lascia Cesena. Così come aveva fatto a Terni, Reggio Calabria e Novara. E così come si augura di fare a Catania, dove c'è grande bisogno di entusiasmo e fiducia dopo gli ultimi anni., con un piazza caldissima e abituata ad altri palcoscenici, frustrata da anni di risultati di mediocri e non all'altezza col blasone della squadra. In caso di riuscita della missione, che è ovviamente la promozione in Serie B, per il tecnico si tratterebbe del. Numeri incredibili per un allenatore incredibile, che non può essere ridotto al paragone - pur lusinghiero - con Antonio Conte.