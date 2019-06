Lucas Dignè è uno dei rinforzi designati da Mauricio Pochettino per il Tottenham del futuro. Il terzino, classe 1993, ha trascorso una esaltante stagione all’Everton mettendo a segno quattro reti e cinque assist in 37 presenze complessive.



L’Everton, che ha acquistato Dignè nell’estate del 2018 per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, non farà sconti. Il giocatore, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, grazie alle convincenti prestazioni regalate in stagione ha fatto levitare il valore del cartellino intorno ai 40 milioni di euro.



Come riportato dal Dailystar, l’Everton è pronto a cedere alle lusinghe del Tottenham solo dietro al riconoscimento di un sostanzioso contributo in cash accompagnato dal cartellino del terzino inglese Danny Rose.



Ci si appresta dunque a vivere uno scambio di terzini sinistri tra i Toffees e gli Spurs.