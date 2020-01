Il Tottenham ha deciso di puntare su Giovani Lo Celso. Il trequartista argentino era in prestito dal Betis Siviglia e gli Spurs hanno esercitato l’opzione di acquisto, convinti dalle sue prestazioni e scommettendo sul suo futuro. Lo Celso ha voluto esprimere la sua felicità rilasciando qualche dichiarazione al sito ufficiale del club: “Sono entusiasta. Mi godo il momento, i miei compagni di squadra mi hanno aiutato fin dal primo giorno e per questo mi sto divertendo. All’inizio non è stato facile, sono rimasto fermo per un infortunio che mi ha tenuto fuori per cinque o sei settimane. Sapevo che dovevo ripartire di nuovo. Ma man mano che il tempo e gli allenamenti passavano, mi sentivo sempre meglio. Ora sono a mio agio, sto giocando di più e mi sto godendo il momento”.