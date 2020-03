José Mourinho, allenatore del Tottenham, è intervenuto durante la conferenza stampa che precede il match di FA Cup odierno tra gli Spurs e il Norwich: “Non ci saranno massicci cambiamenti durante l’estate. In primo luogo perché non è quello di cui pensiamo aver bisogno, inoltre agire sul mercato diventa sempre più difficile anno dopo anno. La squadra ha bisogno di essere migliorata, ma non ci saranno rivoluzioni. Questa stagione è stata un fallimento? No, sono arrivato a metà campionato quando la situazione era già complicata. Il nostro è un progetto a lungo termine, per me resta tutto uguale e sono venuto qui per vincere un trofeo”.