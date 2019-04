Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, parla in conferenza stampa alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions League contro l'Ajax: "Siamo arrivati fin qui perché siamo stati una squadra e lo saremo ancora. Siamo giunti qui lottando sempre come squadra. Il collettivo e lo spirito di gruppo sono la cosa principale".



"Per noi sarà una serata magica - prosegue il tecnico argentino -, giocheremo una semifinale della massima competizione nel nostro nuovo stadio, chi l'avrebbe mai detto solo pochi mesi fa? Bisogna riuscire a trovare sempre le soluzioni migliori, giocando con la giusta fiducia. Sappiamo che sarà molto dura, l'Ajax merita pienamente di essere qui e ci renderà la vita difficilissima. Per arrivare alle semifinali servono qualità e grandi giocatori e l'Ajax sta facendo benissimo, non ha mai perso nella fase a gironi e ha eliminato due big come Real Madrid e Juventus".