Il futuro di Harry Kane sembra sempre più lontano dal Tottenham, a maggior ragione se gli Spurs non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo The Indipendent, la meta preferita dall’attaccante inglese sarebbe Manchester, sia sponda United che City. Resta interessato anche il PSG in caso di cessione di Mbappé. La richiesta del Tottenham è di 175 milioni di euro.