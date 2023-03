Dopo l'esonero di Antonio Conte, fioccano ora le reazioni e i saluti all'ex Inter e Juve. L'ultimo della serie è Son Heung-min che, dal ritiro della Corea del Sud, ha detto: "Mi sento responsabile per il divorzio di Antonio Conte dal Tottenham. Mi dispiace molto per lui. È un allenatore straordinario, insieme abbiamo fatto un viaggio importante e lo ringrazio molto. Non so come si sentano gli altri giocatori, ma a me dispiace che se ne sia andato. So che avrei dovuto fare di più, ma non ci sono riuscito. Non sono riuscito ad aiutare la squadra e mi sento responsabile che se ne sia andato. Ha grande abilità ed esperienza come coach e sono sicuro avrà un successo enorme nel resto della sua carriera. Nel tornare al Tottenham, il mio obiettivo è finire la stagione alla grande coi miei compagni, per il nostro club".