The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

La notizia era già trapelata nel corso della mattinata, ma ora è anche ufficiale. Ilha esoneratoe l'ha sollevato dall'incarico di allenatore del club insieme a parte del suo staff. Al suo posto, fino a fine stagione, in panchina siederàIl Club oggi annuncia checomposto da Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni CerraIl presidente,, ha dichiarato: "Jose e il suo staff tecnico sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come club. Jose è un vero professionista che ha mostrato un'enorme capacità di recupero durante la pandemia. A livello personale mi è piaciuto lavorare con lui e mi rammarica che le cose non siano andate come avevamo previsto entrambi. Sarà sempre il benvenuto qui e vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico per il loro contributo".guiderà l'allenamento della prima squadra oggi e un ulteriore aggiornamento seguirà a tempo debito.