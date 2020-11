Il dubbio torna ogni volta che lo si vede in campo, perché il suo rendimento è sempre differente: spesso nullo, impreciso, quasi irritante; a volte superbo, o comunque prezioso, utile. Quando avresti voglia di chiuderla qui, basta speranze, non è (e a questo punto non sarà mai) un grande calciatore, lui tira fuori una prestazione piena di belle cose. Magari non nella Juve, dove fallisce quasi sempre, ma in Nazionale, perché in azzurro spesso funziona.