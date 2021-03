Che ilsia una partita che può decidere laormai non stupisce più da qualche anno a questa parte. Quello che andrà in scena, in unancora tristemente deserto, ovviamente, sarà però uno dei più decisivi delle ultime stagioni. Con la partita di stasera con la Real Sociedad, i blancos possono portarsi a 3 punti (ma con una partita in più) dai rivali cittadini e tentare domenica prossima unche, seppur provvisorio, lancerebbe un segnale importantissimo al campionato. Nel frattempo, uno dei peggioridi sempre se ne sta poco più dietro ad osservare la situazione e ad aspettare qualche passo falso delle due compagini capitoline.L’, in leggero calo, ma comprensibile, vista la stagione strepitosa che sta disputando, ieri ha liquidato la praticacon un 2-0 di puro cholismo e punta a recuperare alcune pedine importanti per la supersfida di domenica. Marca dà per certo il ritorno di. Dopo tre assenze per noie fisiche, il belga potrebbe già partire da titolare e riprendersi la fascia sinistra dei colchoneros. Assieme a lui tornerà anchedalla squalifica, mentre sembrano rientrare anche le preoccupazioni suscitate da, che era uscito all’intervallo della sfida di ieri contro il Submarino amarillo a causa di una botta. Se glidaranno l’ok ci sarà dunque anche lui. Non dovrebbe farcela invece il difensore uruguagio, che non ha recuperato dai problemi muscolari accusati lo scorso 20 febbraio nella sconfitta contro il Levante. Al suo posto, quindi, dovrebbe esserci ancoraL’appuntamento quindi è a, alle: Simeone contro Zidane,, i colchoneros perdefinitivamente, le merengues perclamorosamente una Liga che fino a poco tempo fa sembrava già assegnata.