Triestina: espulso Krollis, strattonato violentemente dal suo allenatore Clotet VIDEO

nell'anticipo della 14esima giornata di campionato nel girone A della Serie C. Il gol decisivo arriva a tre minuti dal novantesimo e porta la firma di Avinci.Ma l'episodio che cambia la partita si verifica al 33' del primo tempo, quando l'attaccante lettone Raimonds(classe 2001 in prestito dallo Spezia) uscito dal campo.

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

