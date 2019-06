Trincao è stato uno dei protagonisti a sorpresa dell'ultima finestra di mercato invernale. Corteggiato dall'Inter, a un passo dalla Juve, che poi si è tirata indietro dopo i continui giochi al rialzo dello Sporting Braga. Ora però è destinato a lasciare il Portogallo, in Italia ci sono Roma e Lazio particolarmente interessate a lui. Ma per Trincao è il Bordeaux ad aver mosso i passi più convinti in queste settimane: immutata la richiesta del Braga, servono 15 milioni di euro almeno. E i francesi ci pensano.