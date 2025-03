Tudor si "gioca" la Juventus in due mesi: i bookie credono nella conferma, ma in quota è testa a testa con Mancini

Paolo Bruno

Igorha appena preso il posto di Thiago Motta sulla panchina della, ma i bookmaker sono già proiettati su quale sarà l'allenatore bianconero nella prossima stagione. Proprio la conferma del croato è l'opzione in pole, in lavagna, offerta a 2 suMa in quota è testa a testa con Roberto, proposto a 2,50. L'ex ct della Nazionale era stato, per qualche giorno, al centro delle voci di mercato per la sostituzione di Motta, prima che la dirigenza juventina scegliesse la strada dell'ex difensore dell'era di Marcello Lippi. Il terzo nome dei betting analyst è Gian Piero Gasperini, a 8: il tecnico dell'Atalanta sembrava molto vicino nelle scorse settimane, ma adesso pare entrato nell'orbita della Roma. Si sale a 10 per Stefano Pioli, mentre vale 15 volte la posta il clamoroso ritorno di Antonio Conte.