Pedro Neto ancora protagonista con la maglia del Wolverhampton. Nonostante fossero in superiorità numerica per l'espulsione di Semedo, i Wolves erano andati sotto in Grecia, contro l'Olympiacos. In rete il bomber marocchino El-Arabi, uno dei protagonisti di questa stagione della squadra di casa.



GOL EUROPA LEAGUE - Ci ha pensato l'ex Lazio Pedro Neto a mettere una toppa e a preparare il terreno per la gara di ritorno, ammesso che l'emergenza Coronavirus non stravolga tutto. Il suo tiro su punizione deviato ha regalato ai Wolves il pareggio. Pedro Neto, arrivato a Roma dal Braga, in Premier League sta trovando spazio e considerazione. Ha attratto anche i complimenti del "The Sun", che lo ha chiamato super riserva, in grado di segnare un gol "vitale".