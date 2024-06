Getty Images

José Mourinho ha chiesto 4/5 colpi di livello per costruire un Fenerbahce in grado di sfilare il titolo di campione di Turchia ai rivali storici del Galatasaray. Uno di questi è stato individuato in Lazar Samardzic: nei prossimi giorni lo Special One ha intenzione di chiamare direttamente al talento serbo dell’Udinese per convincerlo a raggiungerlo in quel di Istanbul.



LAZIO IN CORSA - Dopo essere stato protagonista di tante trattative sfumare, Samardzic è ora pronto a lasciare l’Udinese nel corso dell’estate. La Lazio fiuta la ghiotta possibilità di mettere a segno un grande colpo che possa, almeno in parte, riaccendere l’entusiasmo di una piazza in aperta contestazione contro Lotito. Ecco perché Fabiani ha preso contatti con l’Udinese per capire che prezzo ha intenzione di fare per il talento classe 2002.

LINEA UDINESE - I Pozzo non vogliono mettere i bastoni tra le ruota a Samardzic e sono aperti a discutere di una sua cessione. A patto che arrivino offerte da 25 milioni di euro. La Juventus ha chiesto di essere informata sugli sviluppi su Lazar, ma oggi Lazio e Fenerbahce hanno la chance di mettere la freccia per il nazionale serbo.