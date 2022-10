Il centrocampista tedesco-turco dell'Udinese, Tolgay Arslan ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Se non gioco mi arrabbio. Smetterò di giocare quando non mi arrabbierò più perché non gioco. Ma altri tre anni almeno li faccio".



"Il mio gol all'Inter? Una gioia indescrivibile. In una bella atmosfera, erano in ventimila. Ora sto bene dopo il brutto infortuni alla caviglia che ho avuto a luglio in ritiro in Austria".

"Ero tifoso del Barcellona, quello delle stelle era davvero il calcio. Ma non solo quello di Messi, addirittura quello di Ronaldinho".



"Sottil parla, è uno diretto. Lavora tanto, gli allenamenti sono tosti e quando finisco la settimana, prima della partita, mi sento stanco. Poi entra l’adrenalina. Lui vuole vincere. Si vede che ha giocato per anni per come gestisce lo spogliatoio. Entra quando deve. E’ consapevole del fatto che tutti i calciatori hanno un ego smisurato e devi capire tutto e tutti. Siamo forti. C’è qualità. Ma rispetto ala seconda parte dello scorso anno giochiamo più con la palla. Prima pensavamo alla difesa, ora giochiamo sempre per vincere e attacchiamo".