Il sindaco Pietro Fontanini si dice "preoccupato" per il momento difficile della squadra. Il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino gli risponde per le rime in conferenza stampa: "Gli auguriamo di restare in carica per 24 anni di fila, tanti quanti ne stiamo facendo noi in Serie A. Non si preoccupi della nostra salvezza, piuttosto pensi ad aiutarci per l'organizzazione dell’Europeo Under 21".