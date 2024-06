Udinese, chi è Iker Bravo: dal Real Madrid e il Bayer Leverkusen al dopo Deulofeu

Getty Images

L'Udinese ha scelto, Iker Bravo ha scelto l': l'attaccante 19enne di proprietà del Bayer Leverkusen è ormai a un passo dalla squadra del neo tecnico Kosta Runjaic, che punta su di lui dopo una discreta annata in prestito con le giovanili del Real Madrid.Nato il 13 gennaio 2005 a Sant Cugat del Vallès, Iker Bravo cresce nelle giovanili del Barcellona, da dove nell'estate del 2021 prende il volo per la Germania: destinazione Leverkusen, col Bayer ad attenderlo. L'altra maglia più importante di Spagna, quella dei Blancos, la veste nelle ultime due stagioni.

20 goal e 6 assist con la Juvenil A di Arbeloa, 7 presenze e 3 reti nell'ultima edizione di Youth League, che ha visto il Real Madrid concludere la propria corsa ai quarti di finale per mano del Milan di Abate. Ora il trasferimento all'Udinese per poco meno di 10 milioni di euro, per giocare in una delle top 5 leghe europee, come da suo desiderio confessato tempo fa ad AS.