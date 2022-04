L'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha presentato la partita con il Cagliari a UdineseTV:



"Udogie, anche se non ha giocato, è tornato molto carico e motivato. Samardzic ha fatto una partita di fatica fisica e sacrificio contro l'Italia e, poi, un'ottima partita contro l'Inghilterra trovando anche il gol. E' un ragazzo che ultimamente sto penalizzano un po' ma nel quale credo molto. Per quanto riguarda Molina, penso che l'entusiasmo e l'energia che ti porta la nazionale a livello emotivo siano di gran lunga superiore a quello che ti toglie a livello fisico il viaggio. Per cui, come ho già detto, vorrei allenare venti nazionali".



FUORI MARI' - "Se manca un elemento, gioca un altro ed io non batto ciglio. I titolari che sostituiscono i titolari faranno bene e avranno motivazioni. E' il caso di Nuytinckche farà bene e, come sempre detto, è un giocatore importantissimo dentro e fuori dal campo":



CAGLIARI - "Una squadra che ha ritrovato energia e vitalità fisica abbinate ad un buon equilibrio. Non so se sarà una partita bloccata ma sono certo che verranno ad Udine agguerriti e troveranno un'Udinese altrettanto agguerrita: avranno pane per i loro denti. Ci aspettiamo una prestazione importante domani. Dopodomani e ancora avanti è troppo lontano. Noi vogliamo essere concentrati al 150%, perché il 110% non basta, sul qui ed ora".