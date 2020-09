Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa al termine del ko con l'Hellas Verona:" Abbiamo costruito chance clamorose non sfruttate. Mercato? Credo qualcosa ci sarà, mi auguro in entrata e non in uscita. De Paul non è distratto, è un giocatore consapevole di quello che vuole fare, quando va in campo dà tutto quello che ha".