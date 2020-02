Attraverso il sito ufficiale dell'Udinese arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gotti in vista della sfida contro il Bologna.



IL REPORT - Bianconeri al lavoro in vista della trasferta di Bologna, anche quest'oggi al mattino. Inizio di giornata con una seduta video, prima di spostarsi in palestra. Arrivata sul campo 4 del Bruseschi, la squadra ha completato le fasi di riscaldamento con e senza palla, prima di iniziare un'esercitazione tecnica sui passaggi. A completare il lavoro odierno la parte tattica.



INFORTUNATI - Anche quest'oggi assenti Prodl e De Maio impegnati in percorsi personalizzati.