A ‘Un Calcio Alla Radio’, su Radio CRC, è intervenuto il vice presidente dell'Udinese Stefano Campoccia, che sul futuro di De Paul - seguito da Inter, Napoli e Milan - ha dichiarato: "De Paul ha talento e cuore, sta dando davvero l'anima per una società che c'è stata anche in momenti difficili eppure siamo consapevoli che non potremo godercelo per molto tempo. Ieri hanno fatto una gran partita tutti; adesso, dobbiamo concentrarci sulle ultime giornate. Dobbiamo lasciare lavorare i ragazzi con il mister e non farli condizionare dalle chiacchiere del mercato attuali. Dalla famiglia Pozzo in giù stiamo remando tutti per migliorare; le strategie vengono dettate dalla famiglia e dal management ed è chiaro che il futuro seguirà il cambiamento in atto nel calcio italiano. Vanno fatte delle riflessioni in termini generali e soprattutto non si può pensare ad un progetto senza guardare al bilancio. L'Udinese sta lavorando bene per non perdere il tradizionale scouting ma adeguandosi alla modernità del calcio".