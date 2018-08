L'arrivo di CR7 fa lievitare il costo dei biglietti per i match di Serie A. Come riporta Il Diario di Udine monta la polemica per i tagliandi di Udinese-Juve che si giocherà a ottobre. ​Per vedere CR7 alla "Dacia Arena" bisognerà sborsare 60 euro in curva (il prezzo usuale è circa 45 euro), mentre il costo dei tagliandi in tribuna centrale è salito da 95 a 140 euro, in tribuna laterale da 70 a 105 euro, e nei Distinti da 75 a 110 euro.