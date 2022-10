- Un paio di parate tengono in partita l'Udinese. Sul gol di Pellegri però più di qualche responsabilità. Si fa battere sul suo palo.- L'argentino non soffre mai, il Torino dalla sua parte non passa. Zero responsabilità sui gol. Dall'81' E- Una buona partita macchiata dall'errore in occasione del 1-2. Pellegrini gli ruba il tempo e insacca.- Anche dalla parte del camerunese il Toro non riesce a sfondare facilmente.- Uno degli ultimi ad arrendersi. Ci prova, anche da solo, a trovare la soluzione. Oggi però gli manca la stoccata decisiva.- Non sfrutta la meglio la chance da titolare. Oggi soffre parecchio soprattutto in fase di ripiegamento. Qualche responsabilità sul gol del vantaggio granata. Dal 65' Lovric 6 - Sottil lo getta nella mischia nel finale ma lo sloveno non riesce a dare la svolta.- Il migliore delle mediana bianconera. Recupera palla e detta i tempi.Dall'81'- Tanta corsa ma oggi non basta. Servirebbe maggiore qualità.Dal 65'- Con il turco-tedesco in campo il centrocampo bianconero riesce a guadagnare metri e a rendersi maggiormente pericoloso.- Protagonista del gol del pareggio bianconero. Regala a Deulofeu una palla soltanto da spingere dentro. Punta sempre l'avversario, tra i più positivi.- Come sempre l'uomo in più di questa Udinese. E' lui a firmare il gol del pari ma non solo. Sempre protagonista in ogni azione della formazione friulana.- Sotti lo getta nella mischia dal primo minuto. Lui si sbatte, muovendosi su tutto il fronte d'attacco ma senza mai riuscire veramente a pungere. Dal 65' Beto 6 - Nel finale un superbo Milinkovic-Savic gli nega il gol del pari.Sottil 5,5 - Settimana no per l'Udinese. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza arriva un'altra sconfitta.