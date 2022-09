- Terzo clean sheet in cinque giornate, non è assolutamente un caso. Anche sta sera quando serve ci mette i guantoni.- Giganteggia al centro della difesa. Abraham non vede palla contro il centrale brasiliano.- Il suo approccio alla gara era stato più che positivo, peccato che debba lasciare il campo dopo pochi minuti. (dal 17' Ebosse 7 - Entra a freddo, capisce che questa notte è speciale e fa una grande prestazione).- Dybala, il migliore tra i giallorossi, cerca di metterlo in difficoltà nell'uno contro uno ma lui non si fa superare. 0 sbavature. Dietro l'Udinese è a dir poco perfetta.- Da esterno o da mezz'ala il Tucu riesce sempre a dare qualità alla squadra. Il gol del vantaggio di Udogie nasce da un suo cross, assist anche per il poker di Lovric. E poi un gol che è un'assoluta meraviglia. (dall'85').- Tanta corsa, partita di grande sacrificio. Pressa a tutto campo e anche in fase di costruzione ci mette del suo. (dal 63'- Primo gol in Serie A per lo sloveno, meritatissimo per quello che abbiamo visto fino ad oggi).- Una diga davanti alla difesa, recupera un sacco di palloni.- Sottil gli dà una chance dal primo minuto, il talentino tedesco ripaga la fiducia del mister con una partita sublime. Una sua bomba dalla distanza vale il raddoppio bianconero. (dal 63'- Dà grande energia alla mediana bianconera. Propizia il terzo gol).- Sfrutta con astuzia l'errore di Karsdrop, il gol cambia subito l'inerzia del match. Poi che dire, è un motorino.- Lotta molto tra i due centrali, cerca di far salire la squadra. (dal 63'- Una buona mezz'ora per il portoghese).- Il catalano aggiunge sempre qualità alla manovra offensiva. Questa sera gli manca solo il gol.- 4 gol alla Roma di Mourinho, terza vittoria di fila e 10 punti in classifica. La sua Udinese cresce e impressiona. Avanti così.