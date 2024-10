Udinese-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(sabato 5 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valida per la settima giornata di campionato in Serie A. Reduci dalle sconfitte contro Roma e Inter, i friulani sono scivolati dal primo al sesto posto in classifica con 10 punti, il doppio rispetto al Lecce fermo a quota 5 dopo la sconfitta con il Milan a San Siro. Arbitra Mariani, assistito da Bindoni e Tegoni con Crezzini quarto uomo, Di Paolo e Paterna al Var.Partita: Udinese-Lecce.Data: sabato 5 ottobre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Udinese-Lecce in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Udinese-Lecce viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Orazio Accomando.(3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Lucca, Brenner. All. Runjaic.

(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Rebic, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.