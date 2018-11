Allenamento intenso oggi al Bruseschi per l'Udinese: i bianconeri si sono suddivisi in gruppi e hanno svolto un lavoro eccentrico a stazioni con balzi, navette ad alta intensità e esercizi di forza con elastici. Seconda metà di lavoro col pallone suddiviso in navette con passaggi sul corto-lungo e possesso palla a campo ridotto. Allenamento personalizzato per Pezzella mentre Machis e Vizeu hanno svolto l'intera seduta col gruppo.



Per quanto concerne Antonin Barak, uscito dal campo nel corso del riscaldamento della partita contro il Milan, il giocatore è stato sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio che lo ha colpito alla schiena. I referti hanno evidenziato una fase acuta di una lombalgia. Il centrocampista è già al lavoro con lo staff medico dell'Udinese Calcio che, attraverso ginnastica preventiva e terapie mirate, conta di recuperare al più presto il giocatore. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nei prossimi giorni.