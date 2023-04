Jari Vandeputte è uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Catanzaro verso la Serie B. L'esterno belga ha dimostrato di essere un giocatore di categoria superiore, anche se nel recente passato in pochi se ne sono accorti, con ben 11 reti e addirittura 21 assist sfornati in maglia giallorossa che ora potrebbero aprire scenari inaspettati per il classe '96. Come si legge nell'editoriale di Tuttoc.com Vandeputte sarebbe infatti finito nel mirino dell'Udinese che nelle prossime settimane potrebbe avviare i contatti per provare a strapparlo al club calabrese e permettere al belga un doppio salto di categoria sbarcando in Serie A.