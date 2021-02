Dopo il successo con l'Hellas Verona, Stefano Okaka ha parlato a Udinese Tv: "Sono molto contento di essere tornato dopo tanto tempo e tanti problemi, mi sono trovato subito bene in campo e sono molto felice che siano arrivati subito i tre punti. Meglio di così non si può. Penso che ora siamo sulla strada giusta e da quando ci siamo confrontati e abbiamo iniziato a fare determinate cose in campo abbiamo raccolto molti più punti. I nomi non fanno la classifica ma in questo momento gli uomini in questa squadra stanno portando punti preziosi. Concorrenza? Sono qua da un po' e ho sempre detto che, se ci sono giocatori che possono venire e alzare il livello della squadra, ben vengano. Deulofeu lo conoscevo già e ha grandi qualità, poi quando sarà in piena forma ci potrà dare una mano ancora più importante, mentre Llorente non devo certo presentarlo io. Da quando mi sono dovuto fermare ho sempre cercato di spingere per tornare in campo il prima possibile e oggi, anche se ho giocato solo 15 minuti, mi sono sentito bene, il nostro lavoro è anche questo".