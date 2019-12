Clima teso in casa Udinese. Ieri pomeriggio la squadra ha avuto un confronto con il patron Gianpaolo Pozzo e il direttore tecnico Pierpaolo Marino. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, al termine della riunione la dirigenza ha annunciato alla squadra che il ritiro della gara di Coppa Italia di domani con il Bologna è stato anticipato a ieri sera. Per quanto riguarda il capitolo allenatore nessuna novità: in panchina sia domani sia sabato con il Napoli ci sarà ancora Luca Gotti.