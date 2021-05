La Dacia Arena di Udine è il primo stadio in Italia a mettere a disposizione i propri spazi interni per le vaccinazioni anti Covid 19 destinate alle aziende del territorio. In collaborazione con Confindustria Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Udinese ha inaugurato l'hub vaccinale in Curva Nord nella mattinata di giovedì.



Presenti anche i calciatori Mato Jajalo, Sebastian Prodl e Ignacio Pussetto in rappresentanza della prima squadra bianconera. In giornata sono state poi somministrate le prime 100 dosi, utilizzando gli spalti come aree d'attesa dopo la vaccinazione. L'obiettivo è di arrivare presto ad almeno mille al giorno.