L'Udinese di mister Gotti sta limando gli ultimi dettagli per l’inizio della nuova stagione. Per il test contro la Spal, l’ultimo prima dell’esordio in campionato, sono in dubbio però alcuni elementi della rosa. Hanno svolto lavoro personalizzato infatti il nuovo arrivato Molina, Jajalo, Zeegelar e soprattutto Kevin Lasagna.



Il capitano e miglior marcatore dei bianconeri con 12 gol in 38 presenze è ancora alle prese con un infortunio muscolare e sta cercando di recuperare al più presto possibile.