Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Salernitana: "Noi vogliamo sempre vincere, oggi compreso. Con tre punti oggi, affrontare la Juve la settimana prossima sarà più facile. Non importa molto la posizione in campo occupo, vorrei sempre stare in campo ad aiutare la squadra e i compagni".



MERCATO - "Ora non mi interessano le voci, sono un giocatore dell'Udinese e mi piace stare qua".