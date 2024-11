Udinese, Sanchez si ferma ancora: c'è una nuova data per il rientro

34 minuti fa



Non c’è fine al calvario di Alexis Sanchez. Il cileno, tornato in estate all’Udinese, non ha ancora messo piede in campo e potrebbe stare ai box ancora per qualche tempo. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’ex Inter avrebbe accusato nuovi fastidi al polpaccio negli ultimi allenamenti. Questi nuovi problemi avrebbero quindi portato lo staff medico bianconero a prescrivergli una nuova pausa precauzionale. L’obiettivo è che riprenda la condizione al meglio ed eviti quindi di compromettere i progressi fatti finora.



QUANDO TORNA - Non ci sarà sicuramente contro l’Atalanta nel prossimo impegno di Lucca e compagni e per rivederlo in campo servirà attendere anche il ritorno dopo la sosta per le nazionali. Il 35enne puntava a mettersi a disposizione di Runjaic verso fine novembre, per la sfida del 25 novembre contro l'Empoli, ma il nuovo stop di fatti rende quest’opzione di difficile percorrenza. El Nino Maravilla dunque potrebbe tornare a dicembre ma, ormai lo si è capito, fare programmi con certezza sulle sue condizioni è un esercizio complicato. L’Udinese comunque lo aspetta e, anche grazie alla sua classe, spera di fare un salto in avanti in una stagione comunque fin qui positiva.