Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Udinese sarebbe molto interessata all'esterno del Genoa, Darko Lazovic, che potrebbe partire questa estate. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Grifone e non rinnoverà il suo contratto. La società friulana per poterlo prendere dovrà, però, sfidare il Torino e l'Atalanta.