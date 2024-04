Udinese, si cambia: in arrivo Cannavaro per evitare l'incubo retrocessione

L'Udinese ha deciso: la sconfitta nel recupero per 1-0 rimediata a Verona ha segnato il destino del tecnico Gabriele Cioffi (curiosamente proprio ex allenatore gialloblù): i friulani vogliono dare una svolta ad un finale di stagione che sta andando pericolosamente verso le acque paludose della retrocessione. E' pronto il cambio in panchina.



LA CLASSIFICA - Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite, i bianconeri sono stati raggiunti a quota 28 dal Frosinone al terzultimo posto della graduatoria, due punti sopra il Sassuolo penultimo. Tre punti sopra, ecco proprio il Verona e l'Empoli, vincenti in questa giornata.

C'erano in ballo i nomi di Leonardo Semplici, Andrea Stramaccioni, Edoardo Reja e, che si prepara all'occasione di salvare l'Udinese e guadagnarsi la conferma su una panchina di Serie A. Domani dovrebbe essere il giorno delle cose formali, la firma fino a fine stagione senza opzioni, da ridiscutere nel caso in estate un nuovo contratto.Cioffi chiude la sua seconda esperienza a Udine in maniera mesta: subentrato ad Andrea Sottil alla decima giornata, in 23 partite di campionato ha totalizzato 4 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, l'ultima delle quali, firmata dal veronese Coppola all'ultimo.