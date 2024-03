Udinese, striscione dei tifosi contro Cioffi: 'Pressione? Taci e porta rispetto'

Polemica dei tifosi in casa Udinese con l'allenatore Gabriele Cioffi, che dopo la vittoria di Roma contro la Lazio aveva parlato di pressioni nei match disputati al Bluenergy Stadium. Si legge in uno striscione appeso oggi fuori dall'impianto dalla Curva Nord: "Dici che ti mettiamo pressione? Taci e porta rispetto per la nostra passione".