Destiny Udogie, esterno dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Cremonese: "La partita è stata difficile, contro una squadra compatta e forte in difesa. Ci è mancata concretezza, come dice mister Sottil. Ogni gara è diversa, in queste ultime tre abbiamo affrontato squadre forti".



TOTTENHAM - "Adesso sono qua all'Udinese, sto concentrato. Dal prossimo anno penserò al Tottenham. So che è il campionato più difficile, bello e intenso. Seguo la squadra, per vedere come giocano e che calciatori ci sono".