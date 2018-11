Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, presente ieri sera a San Siro per Inter-Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Il Meazza? Credo che sia un impianto a un livello medio, i tifosi sono stati fantastici così come le persone presenti. Anche l’organizzazione è stata perfetta, ma lo stadio potrebbe essere migliorato. L’Italia deve migliorare le infrastrutture. Il calcio giocato, invece, è buono".



SULLA PARTITA - "Ho assistito a un match molto bello, e alla fine il risultato di parità è giusto, l’1-1 è un buon risultato. È stato un risultato importante perché l’Inter è l’unica squadra del girone ad aver incontrato per due volte il Barcellona, per questo credo che i nerazzurri abbiano buone possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale".