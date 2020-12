Brutte notizie per il calcio giovanile. E' ufficiale, stando a un comunicato della Fifa, che non si disputeranno, il prossimo anno, i Mondiali di calcio maschile Under 20 e Under 17. "A seguito della pandemia Covid-19" si legge sul comunicato "la Fifa ha deciso di annullare le edizioni 2021 della Fifa U20 e U17 World cup, nominando Indonesia e Perù, che avrebbero dovuto ospitare i tornei nel 2021, sedi delle edizioni 2023".



CALCIO FEMMINILE - Aumentano, invece, le squadre che potranno disputare la fase finale del Mondiale di calcio femminile, aprendo a 32 squadre, così distribuite:



6 slot diretti per l'AFC;

4 slot diretti per CAF;

4 slot diretti per Concacaf;

3 slot diretti per CONMEBOL;

1 slot diretto per l'OFC; e

11 slot diretti per la UEFA.



con i paesi ospitanti dell'edizione 2023, Nuova Zelanda e Australia, già qualificate.