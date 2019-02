Attraverso il proprio profilo Twitter, il Dalian Yifang ha ufficializzato l'acquisto dal Napoli del centrocampista slovacco Marek Hamsik per 20 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto triennale a 9 milioni a stagione.



官宣!

Official anouncement Dalian Yifang has signed with Slovak midfielder Marek Hamsik from @sscnapoli

Welcome!哈姆西克 pic.twitter.com/YqD5kZbUzM