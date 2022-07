Ten years... and counting!

Ufficiale il rinnovo di contratto di Samir Handanovic #ForzaInter pic.twitter.com/j5MUwoscVF — Inter (@Inter) July 9, 2022

e l', avanti insieme. Il club nerazzurro comunica il rinnovo del portiere sloveno per un'altra stagione: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore: il portiere sloveno sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2023".- Ai canali ufficiali del club arrivano anche le prime parole di Handanovic: "E' bello rivivere certe cose, certe emozioni. Dieci anni fa sono arrivato in un top club e sono ancora in un top club. Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell'Inter, perché questo è un privilegio che continua. Chi gioca per l'Inter ha sempre tanta voglia di vincere, perché la storia dell'Inter insegna che qua si gioca per i titoli: noi siamo qui per questo e lo spieghiamo anche a chi arriva, che vogliamo competere e vincere titoli. Quanto sono cambiato dal mio arrivo? Sono cresciuto come uomo e calciatore. E' vero che sono cambiate tante cose, giocatori, allenatori, tre società, ma l'importante è che l'Inter migliora sempre. Da dieci anni fa ad oggi siamo migliorati molto, dobbiamo fare di tutto per continuare a migliorare".