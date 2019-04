Nuova svolta societaria per il Como. Oggi è stata infatti ufficializzata la cessione del club a ​SENT Entertainment Ltd, società di media e intrattenimento con sede in Inghilterra. L'operazione è stata guidata da Michael Gandler, ex Chief Revenue Officer dell'Inter ai tempi di Thohir e attuale Managing Director di SENT Sports.



Gandler, che nel nuovo Como avrà il ruolo di Ceo, ha rilasciato una prima dichiarazione: "SENT e il Como 1907 sono un binomio perfetto. Il Como ha un passato, una tradizione, una presenza sul territorio con un valore unico. Lo spettacolo, il tifo e il seguito che il Como porta con sé tutte le volte che scende in campo rappresentano, per noi che lavoriamo con l’intrattenimento, qualcosa di davvero speciale. Vogliamo portare entusiasmo ed esperienza. Siamo sicuri di poter costruire un futuro radioso per il Club. Il nostro obiettivo è creare qualcosa di cui tutti gli appassionati dei nostri colori possano andare fieri, qualcosa in cui riconoscersi, anche a livello internazionale. La città di Como è famosa in tutto il mondo ed è di una bellezza impareggiabile. Il nostro obiettivo è quello di associare il Como 1907 alla città e fare in modo che anche il Club di calcio sia riconosciuto e rispettato a livello globale".