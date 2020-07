Rinnovo sì, ma parzialmente. Tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Manchester United ha annunciato l'accordo per il prolungamento del prestito di Chris Smalling con la Roma e di Alexis Sanchez con l'Inter. I due giocatori, tuttavia, resteranno nelle rispettive squadre solo fino ai primi di agosto, giorni di chiusura della Serie A. Niente Europa League, dunque, per i due calciatori di proprietà dei Red Devils, impegnati nella stessa competizione.



IL COMUNICATO - "La coppia del Manchester United, Chris Smalling e Alexis Sanchez, resteranno in Italia per il resto della stagione nazionale 2019/2020 dopo la decisione di estendere i loro contratti di prestito con Roma e Inter. Smalling resterà per il resto della stagione di Serie A, attualmente in programma fino all'inizio di agosto a causa degli effetti della pandemia Covid-19. Anche l'accordo di Alexis Sanchez all'Inter è stato prorogato fino alla fine della prima settimana del prossimo mese".