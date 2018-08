Giornata di ufficialità in casa Juventus. Dopo quelle di Bonucci, Caldara e Higuain, i bianconeri hanno chiuso anche per l'arrivo di Idrissa Touré, tedesco classe 1998 che arriva dal Werder Brema, un colpo per il futuro. Ecco il comunicato della Lega di Serie A, apparso sul sito ufficiale: "Il centrocampista classe 1998 arriva dal Werder Brema. Cresciuto nel settore giovanile del Lipisia, il giovane centrocampista ha vissuto sino a questo momento annate nella corrispettiva Primavera tedesca; nel 2017 è passato allo Schalke, poi successivamente è approdato alla seconda squadra del Werder Brema nella terza serie tedesca".