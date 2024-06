Getty Images

UFFICIALE: niente Chelsea, il talento Pedro Lima va al Wolverhampton

un' ora fa



Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento Pedro Lima al Chelsea, invece il brasiliano firmerà con il Wolverhampton. Lo ha annunciato lo Sport Recife sui canali ufficiali: "Lo Sport Club do Recife annuncia di aver firmato un accordo vincolante per il trasferimento dei diritti economici e federativi dell'atleta Pedro Lima al Wolverhampton Wanderers, in Inghilterra. L'accordo è soggetto alle consuete condizioni, tra cui l'approvazione delle visite mediche effettuate dal club inglese.



Il presidente Yuri Romão e la dirigenza descriveranno nei dettagli l'operazione in un comunicato una volta completati tutti gli atti relativi all'attività".