Ufficiale, Xavi Simons resta a Lipsia. L'interesse della Juventus

, per un'altra stagione."Al secondo anno! Il futuro di Xavi è stato deciso: l'internazionale olandese continuerà a giocare per i Red Bulls anche nella prossima stagione. L'RB Leipzig ha ceduto il 21enne in prestito per un altro anno al Paris Saint-Germain, top club francese. D'ora in poi, Xavi indosserà anche la maglia numero 10 dell'RB Leipzig. Xavi si sottoporrà ai test medici questo lunedì presso il centro di allenamento di Cottaweg e poi svolgerà la prima seduta individuale. Benvenuto da parte di tutti, Xavi!".

"Xavi Simons e il Lipsia, è stato un incontro perfetto fin dall'inizio. Si è rapidamente trasformato in un top performer e in uno dei migliori giocatori della Bundesliga. Naturalmente ha ancora più potenziale per raggiungere il livello successivo. Siamo molto felici che abbia individuato nel Lipsia la migliore opzione per questo ulteriore sviluppo e che creda nei nostri ambiziosi obiettivi, nonostante l'intenso corteggiamento di altri top club in patria e all'estero".in queste settimane si era manifestatodi molti club, fra i quali il