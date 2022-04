Cosa cambia con il Milan acquistato da Investcorp? La prima osservazione importante è che Investcorp è un fondo d’investimento come Elliott, ma con una differenza fondamentale:. Sono fondi d’investimento normali le proprietà di molte squadre inglesi. Appartengono a fondi sovrani solo City e Paris Saint Germain. Torniamo alla domanda: cosa cambierebbe in Italia?Il City aveva vinto un campionato prima dell’arrivo dei padroni arabi, il Psg stessa cosa. Il Milan sarebbe il primo investimento su una squadra già grande.E’ una distinzione importante perché tiene fuori dalle conseguenze tutte le società “normali”, quelle dal quarto posto in giù. Le concorrenti rimarrebbero le solite, Juve e Inter, ma con la necessità di dover mettere più soldi. Si alzerebbe la posta per sedersi al tavolo. Le altre già adesso non sono concorrenziali. Questo alzerebbe le spese delle squadre di vertice.Investcorp troverebbe due grandi società già abbastanza sfinite dalla corsa, con probabili difficoltà a rilanciare. Il resto del campionato resterebbe lontano, quindi uguale.