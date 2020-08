Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il commento di oggi è sull'e i recenti sfoghi diLeggo che il web si è diviso su Conte, chi gli dà ragione e chi torto. Mi sembra un’ovvietà, è un risultato che vale per tutti gli argomenti del mondo.. Bussi alla porta del tuo presidente, se è in Cina prendi un aereo e lo raggiungi, e con lui parli, non di lui sparli. Il web come al solito segue l’idea del gregge, non va oltre la domanda più semplice. Ma quando si gestiscono squadre, aziende, uomini, è utile vivere in comune, rispettare le regole e le persone.E’ il realismo che salva le storie, quella sana convenienza mancando la quale tutto è solo villania e presunzione.